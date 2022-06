Izan Guevara consigue su segunda victoria del año

El piloto español Izan Guevara (GasGas) ha conquistado este domingo la victoria en la carrera de Moto3 del Gran Premio de Catalunya, novena cita del Mundial de motociclismo, en la que el joven David Muñoz (KTM), partiendo vigésimo, ha conseguido subirse al podio en su segunda carrera en el campeonato.

El de Palma firma así su segunda victoria del año en una carrera con protagonismo para el sevillano, que con solo 16 años y tres semanas y en su segunda carrera en el Mundial sorprendió a todos con una actuación perfecta desde la vigésima plaza hasta el segundo cajón.

El japonés Tatsuki Suzuki (Honda) completó el podio y apeó de él en la última vuelta al líder del Mundial, Sergio García Dols (GasGas), que tuvo que conformarse con un cuarto lugar que no le impide seguir liderando la general con 150 puntos, 16 más que Guevara y 47 más que Jaume Masià (KTM), que fue octavo.

GASGAS @AsparTeam domination at the top of the standings! #Moto3 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/jD4Mhw0j0X

El 'poleman' del sábado, el italiano Dennis Foggia (Honda), retuvo su posición de privilegio en una salida en la que el turco Deniz Oncu (KTM) amenazó con arrebatársela. Mientras, los dos Valresa GasGas Aspar Team, Izan Guevara y Sergio García Dols, que partían tercero y séptimo respectivamente, conseguían meterse en el grupo delantero.

Ambos encabezaron la cita en los primeros giros, relevándose en la cabeza junto al japonés Tatsuki Suzuki (Honda), que se quedó como único representante del Leopard Racing después de que a falta de 14 vueltas Foggia se saliese de la pista en la frenada de la curva 10 por problemas en su moto.

Todo acabó por romperse un giro después, cuando Dani Holgado (KTM), David Salvador (Husqvarna) y el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) se vieron envueltos en una caída múltiple que redujo el grupo delantero a siete pilotos.

Empezó entonces el baile al frente, con Adrián Fernández (KTM), que partía vigésimo cuarto y llegó a liderar la prueba, como uno de los aspirantes junto a Guevara, García Dols, Oncu, Jaume Masià (KTM) y el sorprendente David Muñoz (KTM) -que arrancó vigésimo-.

Brilliance in Barcelona from @IzanGuevara28! ??



But the brilliance doesn't stop there with rookie @david64official standing on the podium in just his 2nd GP start! ??#Moto3 | #CatalanGP ?? pic.twitter.com/BAOS9NT589