Iván Ortolá encabeza el triplete español en Austin tras una increíble remontada

El español Iván Ortolá (KTM) consiguió la primera victoria de su carrera deportiva al vencer el Gran Premio de las Américas de Moto3, después de remontar dieciocho posiciones tras sufrir un percance en las primeras curvas de la primera vuelta al circuito.

A Iván Ortolá le acompañaron en el podio Jaume Masiá (Honda), que sólo se vio alejado de la victoria al tener que esquivar al anterior líder, el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) cuando éste se fue por los suelos, y con Xavier Artigas (CFMoto) en la tercera posición. El español Daniel Holgado (KTM), que fue quinto, mantiene el liderato en la clasificación provisional del mundial, empatado a 49 puntos con el brasileño Diogo Moreira.

Race winner @IvanOrtola48 climbs a staggering 21 places! ??



Almost as many as he made up in the race! ??#AmericasGP ???? pic.twitter.com/V9iySshkql — MotoGP™?? (@MotoGP) April 16, 2023

No resultó muy favorable el inicio de la carrera para los pilotos de Moto3, que se encontraron con un fuerte viento racheado de costado que podía perjudicar mucho el desarrollo de la prueba y ya antes de darse la salida de la misma, en la vuelta de calentamiento se fue por los suelos el británico Joshua Whatley (Honda), que pudo arrancar su moto y llegar a su taller para intentar reparar la moto.

Nada más apagarse el semáforo a Jaume Masiá (Honda) le comenzaron a crecer los problemas, pues hasta tres pilotos le superaron en la curva de la subida a la primera curva, el brasileño Diogo Moreira (KTM), el japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna) y el italiano Stefano Nepa (KTM), mientras que el español Iván Ortolá (KTM) tuvo un susto entre la primera y la segunda curva del que se pudo reponer, pero para perder muchísimas posiciones pues pasó de del tercer puesto a la decimoctava posición.

Ya al término de la primera vuelta Sasaki había superado a Moreira, como también un Jaume Masiá que se lo quiso tomar con calma para no cometer errores, pero que se pegó al rebufo de la moto del japonés para intentar que éste se escapase en solitario.

El ritmo de Sasaki hizo que se formase rápido un primer grupo de ocho pilotos en el que estaban Sasaki, Masiá, Moreira, Daniel Holgado (KTM), el líder del mundial, Xavier Artigas (CFMoto), Stefano Nepa, y los japoneses Ryusei Yamanaka (KTM) y Tatsuki Suzuki (Honda), a los que poco después se unieron los también españoles David Salvador (KTM) e Iván Ortolá, que recuperó el terreno perdido en la primera vuelta.

Argentina winner @TatsukiSuzuki24 is out of this one! ??



Thankfully he's up and OK but his motorcycle is less than OK! ??#AmericasGP ???? pic.twitter.com/sDcJTcmCwg — MotoGP™?? (@MotoGP) April 16, 2023

La primera víctima, que además propició un corte en el grupo, fue el japonés Suzuki, que literalmente voló por los aires a la salida de la curva cinco y su Honda se partió en varios pedazos, por lo que todos los pilotos que veían por detrás tenían que "cortar" algo el ritmo y esa circunstancia propició el hueco. Mientras el japonés tuvo que pasar por la clínica

Así, quedaron cinco pilotos por delante, Sasaki, Masiá, Moreira, Holgado y Artigas, con Ortolá tirando para enlazar con ellos y Yamanaka un poco más atrás en cabeza de un grupo perseguidor con hasta ocho pilotos en el que también estaban David Muñoz, Stefano Nepa, David Salvador, José Antonio Rueda (KTM), David Alonso (GasGas), el turco Deniz Öncü (KTM) y el japonés Kaito Toba (KTM).

Ortolá, a ritmo de vuelta rápida en el séptimo giro, enlazó con el quinteto de cabeza, en el que al primero que superó fue a su compatriota Xavier Artigas, en tanto que el grupo perseguidor se iba quedando poco a poco descolgado.

Fastest lap to the high flyer, literally! ??



Now @IvanOrtola48 has landed he's already managed to recover back up into the top 10! ??#AmericasGP ???? pic.twitter.com/hsy8hMWKTu — MotoGP™?? (@MotoGP) April 16, 2023

En el undécimo giro Jaume Masiá adelantó por primera vez a Ayumu Sasaki, pero éste le devolvió muy rápido el adelantamiento y entre ambos se vio un pequeño rifirrafe en el que el español fue quien pasó primero por meta para comenzar la duodécima vuelta, en la que Sasaki le devolvió el adelantamiento al español, pero poco después el japonés se fue por los suelos en la curva trece y Jaume Masiá, para evitarlo se tuvo que salir fuera de la pista y regresar en cola del grupo de cabeza.

Ortolá se encontró así con el liderato de la carrera por delante de Artiga, Moreira y Holgado, con Masiá a ocho décimas de segundo, pero antes de acabar ese giro ya había superado a Holgado y se pegó al rebufo de Moreira, al que superó en la curva de entrada a la recta de meta para inicial la última vuelta de carrera.

Ese último giro fue de auténtico infarto, pero Iván Ortolá supo defender bien la posición, no así Xavier Artigas, que tuvo que ceder ante el empuje de un Jaume Masiá que no pudo pelear por la victoria por ese ligero incidente con Ayumu Sasaki, como también el brasileño Diogo Moreira, que acabó cuarto, con Daniel Holgado en la quinta posición.

David Salvador ocupó la séptima plaza, por delante del colombiano de origen español David Alonso detrás, y José Antonio Rueda, décimo. David Almansa (CFMoto) fue decimoséptimo, y Ana Carrasco (KTM), vigésimo primera, mientras que David Muñoz no acabó al verse involucrado en un accidente con Stefano Nepa en la última vuelta.