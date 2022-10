Fermín Aldeguer encabeza una primera línea de parrilla española en Phillip Island

El español Fermín Aldeguer (Boscoscuro) sentenció a las primeras de cambio la segunda 'pole position' de su carrera deportiva al ser el más rápido en la clasificación oficial del Gran Premio de Australia de Moto2 en el circuito de Phillip Island, hasta que a 36 segundos del final la misma tuvo que ser detenida por la 'invasión' de pista de un par de aves.

Aldeguer marcó un mejor tiempo de 1:32.233 que además era nuevo récord absoluto del circuito al batir el registro que en 2014 consiguiera el también español Esteve 'Tito' Rabat (Kalex), cuando rodó en 1:32.470.

Pronto se pudo ver al español Albert Arenas (Kalex) líder de la primera clasificación, en su segunda vuelta, aunque en la siguiente cometió un error y se fue por los suelos de manera espectacular y dañando seriamente su moto en la rapidísima curva uno del trazado australiano, mientras por detrás otro español, Manuel 'Manugas' González (Kalex), encadenó dos vueltas rápidas personales, la segunda de las cuales (1:33.162) le aupó hasta el primer puesto.

