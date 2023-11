España manda en Losail con Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Jaume Masiá como los más rápidos

Sobre el circuito de Losail, en condiciones de nocturnidad, se vivió otro asalto de la batalla que desde hace meses mantiene otro español, Jorge Martín (Ducati), con el italiano Francesco Bagnaia (Ducati) por el ansiado título de la categoría 'reina' del campeonato. Eso sí, ambos empezaron discretos en la Práctica catarí.

Fue Maverick Viñales (Aprilia) quien comandó bastante rato la parrilla de 22 pilotos. Aunque Fabio Di Giannantonio (Ducati) se situó momentáneamente en la cúspide, Raúl Fernández hizo un registro de 1:52.843 y agitó así el 'avispero'; no en vano, 'Pecco' Bagnaia marcó luego un tiempo de 1:53.322, a menos de 12 minutos para la conclusión.

Entre medias de Bagnaia y Martín, se coló la Honda de Marc Márquez para animar el desenlace aún más. Una caída de Pol Espargaró (KTM) en la curva 16, a escasos dos minutos de terminar, fue clave en las aspiraciones por el liderato. A pesar de que Viñales logró entonces cruzar la meta en 1:52.652, su gran vuelta quedó cancelada.

El motivo fue la bandera amarilla que había en pista tras ese percance de Espargaró, así que al figuerense se le escapó la primera posición y lo que habría sido récord absoluto del circuito. A poco de concluir hubo una caída del australiano Jack Miller (KTM), segunda para él en la jornada, y que además le costó no entrar al 'top 10'.

Eso favoreció a Marc Márquez, quien cerró la criba de quienes acceden directamente a la Q2 sabatina. No tuvo esa fortuna su hermano Álex Marquez (Ducati) por su duodécima plaza, ni tampoco los también españoles Pol Espargaró (14º), Joan Mir (Honda, 17º) e Iker Lecuona (Honda, 20º).

