Álex, cirujano pediatra: "La primera operación que hice era una apendicitis y me quedé perplejo. Agarré el bisturí y me bajó hasta la tensión, no pude continuar"

En el programa 'Herrera en COPE', Alberto Herrera ha abierto los micrófonos en la sección 'la hora de los Fósforos' para que los oyentes compartan esas ocasiones en las que se dejaron llevar por un exceso de confianza, creyéndose capaces de proezas que superaban con creces sus habilidades reales.

MÁS CONTENIDO DE HERRERA EN COPE Registran un coche tras una visita a Ceuta y el perro de la Guardia Civil sale huyendo al oler el interior: "Puede usted irse, pero al animal hay que cambiarlo ya"

Las historias, que van de lo cómico a lo peligroso, demuestran que una mala evaluación de las propias capacidades puede tener consecuencias inesperadas.

Hazañas acuáticas con final inesperado

Uno de los testimonios más llamativos ha sido el de Vicente, un oyente que, con 36 años, se propuso nadar los cinco kilómetros que separan Santa Pola de Tabarca tras verlo en la televisión, a pesar de que nunca había nadado más de 800 metros. Durante una prueba previa de tres kilómetros, el pánico se apoderó de él.

"Una bolsa de un colchón se me enredó en las piernas, y cuanto más le daba, más se me enredaba", ha explicado. Un voluntario le pidió calma, pero Vicente estaba al límite: "Yo me asusto, me dice un voluntario de estos, 'conserva la calma', yo decía, 'consérveme, y me quedo vacío, no podía más'". Para colmo, al llegar a la orilla, su familia le aplaudía, pero no por su gesta, sino porque se le había bajado el bañador y había salido del agua completamente desnudo.

Alamy Stock Photo Torrevieja, Comunidad Valenciana

Otros oyentes han compartido experiencias similares, como el que se lanzó de un hidropedal a 300 metros de la costa y casi no llega, o el que subestimó la dificultad de un circuito de hinchables en el mar, acabando agotado y "tragando agua".

Cuando la presión te pone a prueba

Álex, médico cirujano pediatra de origen venezolano, ha relatado su traumática primera vez en un quirófano. Tras meses de formación y observación, se sentía totalmente preparado para realizar una apendicitis.

Sin embargo, al momento de la verdad, la presión lo superó. "Cuando ya hice la primera inspección, mira, todo para mí, o sea, fue un shock, y me bajó hasta la tensión", ha confesado. El bloqueo fue tal que su tutor tuvo que intervenir y completar la operación.

La anécdota de Matías, un oyente ciego, ha dejado perplejos a todos. Durante una excursión, se apuntó a un concurso de tiro con arco. Con humor, ha contado cómo cogió el arco, tensó la flecha y, tras simular que medía la dirección del aire, disparó. El resultado fue un silencio sepulcral seguido de la noticia de que le había dado a una de las presentes. "Se acabó el concurso", ha concluido entre risas.

Desafíos sobre ruedas con lecciones de humildad

Por su parte, José, que llama desde Chiclana ha contado cómo el día que estrenó su flamante 'mountain bike' de aluminio decidió seguir a un ciclista de más edad que él. "Yo dije, este me lo llevo yo", pensó. Sin embargo, el veterano deportista le impuso un ritmo infernal, especialmente en las subidas. Tras kilómetros de sufrimiento, José pensó en abandonar y llamar para que lo recogieran, pero finalmente completó el recorrido. La excursión, que debía ser un paseo, se convirtió en una odisea de seis horas.