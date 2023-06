Caída y pole de Aron Canet en Italia

El español Aron Canet (Kalex) consiguió su primera 'pole position' de la temporada, y la quinta de la categoría, en la clasificación oficial para el Gran Premio de Italia de Moto2 en el circuito de Mugello, antes de sufrir una caída en la curva tres que le mandó directamente a la enfermería.

Canet marcó un mejor tiempo de 1:50.796 que no pudo mejorar ninguno de sus rivales, incluido Pedro 'Tiburón' Acosta (Kalex), que había sido el más rápido en los libres marcando un nuevo récord de 1:50.514 al que no pudo llegar durante la sesión oficial. Acosta se tuvo que conformar con la segunda posición, con el británico Sam Lowes (Kalex), tercero.

Talking about taking pole in strange circumstances! ??



As we wait for a medical update on poleman Aron Canet, here are the #Moto2 qualifying results ??#ItalianGP ???? pic.twitter.com/IVJzCqK52u