Bradl hará en Termas de Río Hondo de Marc Márquez por decimosexta ocasión

Marc Márquez no correrá en Argentina, el ocho veces campeón del mundo como consecuencia de la fuerte caída durante el 'warm up' de Mandalika volvió a sufrir un nuevo proceso de diplopía. La revisión médica de última hora aconsejó que no viajase a Argentina pese a que presenta una evolución muy favorable de la parálisis del cuarto nervio derecho afectado.

El piloto, no obstante, confía en participar en Austin, su circuito talismán, una semana más tarde si los próximos exámenes oftalmológicos son positivos. En Estados Unidos, Marc Márquez es el auténtico especialista del trazado y aunque la lógica indica que debiera de mantener reposo, no sería de extrañar que el piloto de Repsol Honda intentase estar en esa segunda cita por el continente americano,

Será el alemán Stefan Bradl, piloto probador de Honda, su sustituto y compañero de Pol Espargaró en el circuito de Termas de Río Hondo. Será la 16ª ocasion en la que Bradl se suba a una Honda para sustituir a un Marc Márquez quen en las últimas temporadas ha tenido muchos problemas con las lesiones: Ya lo hizo en once ocasiones en 2020 y cuatro en 2021 con un séptimo puesto en Portimao en 2020 como mejor resultado.