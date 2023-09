Bezzecchi bate el récord en Misano y Pedrosa lleva a Márquez a la Q2

El piloto italiano Marco Bezzecchi (Ducati) en MotoGP, el español Pedro Acosta (KTM) en Moto2 y el también español Jaume Masiá en Moto3 fueron los más rápidos del viernes en la primera toma de contacto con el Gran Premio de San Marino, duodécima cita del Mundial, en un circuito de Misano donde todavía queda mucho por ver y decidir.

Hubo récord absoluto de la pista en la categoría reina y lo firmó un Marco Bezzecchi que son Ducati del Mooney VR46 logró un 1:30.8460 con el que entró, de momento, en la historia de Misano. Y con ello evitó que los españoles Maverick Viñales (Aprilia) y el 'wildcard' Dani Pedrosa (KTM) marcaran el mejor tiempo.

Fue una sesión de práctica (tras el cambio de formato en los entrenamientos, la única que da acceso a la Q2) movida y con caídas en los minutos finales, como las de Raúl Fernández (Aprilia) o los hermanos Pol Espargaró (GasGas) y Aleix Espargaró (Aprilia).

Aleix, ganador de la carrera y del sprint en el pasado Gran Premio de Catalunya, llega a un trazado de Misano que no saca lo mejor de la Aprilia y, en este viernes, se fue al suelo en la curva 15 cuando intentaba mejorar una 'Practice' que le tenía en décima posición provisional. Al final, fue duodécimo por detrás de su hermano.

Sin duda, el récord de Bezzecchi se llevará focos, pero mucho mérito tuvo la sesión protagonizada por Dani Pedrosa, que llegó a liderar la tanda en varias ocasiones pese a correr como invitado este fin de semana. Pero sus kilómetros en la KTM como probador y su talento, que sigue intacto, le dejan de momento en el grupo cabecero.

Tras Bezzecchi, Viñales y Pedrosa, completaron el 'Top 10' y con ello estarán directamente en la Q2 --sin pasar por la Q1-- el español Jorge Martín (Ducati), el italiano Luca Marini (Ducati) y el español Marc Márquez (Repsol Honda), que aprovechó el rebufo de su excompañero Dani Pedrosa para ser sexto. Y se lo agradeció con cariñosos golpes en el casco al finalizar la Práctica.

El italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati) fue sexto, casi un milagro tras su fea caída y atropello en Montmeló. Incómodo en la moto, con posturas no habituales en él, al final encontró un buen ritmo a una vuelta. Octavo fue Álex Márquez (Ducati), noveno Brad Binder (KTM) --aliviado al ver a Bagnaia, al que pasó por encima, en acción-- y décimo el español Raúl Fernández.

Pedro Acosta, del Red Bull KTM Ajo (Kalex), fue el mejor del viernes y con aplastante superioridad. El de Mazarrón, campeón del mundo de Moto3 en 2021 y vigente líder de la categoría intermedia, le metió más de medio segundo al italiano Celestino Vietti y siete décimas al británico Jake Dixon.

An absolutely unstoppable @37_pedroacosta tops #Moto2 P2 ??



Vietti and @jakedixonracing is in the Top 3 meanwhile @TonyArbolino is not in Q2 spots yet ??#SanMarinoGP ???? pic.twitter.com/MWrvWx6FFp