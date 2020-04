Àlex Rins renueva con Suzuki hasta 2022

El piloto español de MotoGP Àlex Rins ha prolongado dos años su vínculo con Suzuki, hasta 2022, por lo que continuará representando a la fábrica japonesa las dos próximas temporadas en el Mundial de motociclismo.

��BREAKING NEWS�� Suzuki and Alex Rins extend their partnership for 2021 and 2022! The announcement was made via a special Instagram Live event. The team are thrilled with the renewal, which sees Alex remain in Team Suzuki Ecstar colours for 6 years �� @MotoGP #SUZUKing @Rins42 pic.twitter.com/q6hOB7fRxZ

El catalán se unió al Team Suzuki Ecstar en 2017. Una grave lesión marcó su temporada 2018, en la que consiguió su primer podio en MotoGP con un tercer puesto en el Gran Premio de Argentina. Ya el año pasado, logró dos victorias en Austin y Silverstone.

"Mi deseo era continuar con Suzuki y, finalmente, es lo que he hecho. Creo que el proyecto tiene el potencial de ser ganador, tengo el deseo de ganar, y por eso encajamos perfectamente. Es el lugar perfecto para mí y estamos trabajando duro todos juntos para obtener grandes resultados", explicó Rins, que reconoció que fue "fácil llegar a un acuerdo".

First ↔️ last (by the moment ��) photo with Suzuki. Very happy to be able to ride for the Hamamatsu team for the next two years ��⚪️ #suzuKING @motogp @suzukimotogp pic.twitter.com/T03cewwqdx