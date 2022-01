Obligan al piloto español, Gerard Farres, a perder el Dakar

401 Farres Guell Gerard esp, Monleon Armand esp, Can - Am, Monster Energy Can-Am, SSV, Motul, action during Stage 7 of the Dakar 2020 between Riyadh and Wadi Al-Dawasir, 741 km - SS 546 km, in Saudi Arabia, on January 12, 2020 AUTOMOBILE : Dakar - etape 7 - 12/01/2020 DPPI/PANORAMIC PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL