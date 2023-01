Kevin Benavides se coloca líder en la primera toma de contacto con el temido 'Empty Quarter'

El piloto argentino Kevin Benavides (KTM) fue el gran beneficiado en la décima etapa del Rally Dakar 2023, disputada entre Haradh y Shaybah sobre 114 kilómetros de especial, al lograr una gran ventaja sobre sus rivales y colocarse como nuevo líder de la general en motos.

La etapa se la llevó el botsuanés Ross Branch (Hero) con 21 escasos segundos de margen sobre el francés Adrien van Beveren (Honda) y 30 sobre el sudafricano Michael Docherty (Husqvarna). Sin embargo, fue el argentino Kevin Benavides, cuarto en la especial, quien más botín obtuvo.

?? Stage 10 - Bikes ??



Provisional top 3:

?? Ross Branch

?? Adrien van Beveren

?? Michael Docherty



Branch adds a second victory to his tally in this Dakar and lands Hero MotoSports their third stage win ever.



Branch adds a second victory to his tally in this Dakar and lands Hero MotoSports their third stage win ever.