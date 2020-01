Fernando Alonso, en El Partidazo de COPE: "En el Dakar hay una amistad grande; en la Fórmula 1 es muy difícil"

Hablamos en El Partidazo de COPE con Fernando Alonso tras acabar la octava etapa del Dakar en segunda posición, en su debut en la competición. El español, que primero opinó sobre la situación de Valverde diciendo que "es una sorpresa; no sigo el día a día del fútbol, pero así, a mitad de año, choca", habló con Juanma Castaño sobre cómo vive un piloto en las dunas de Arabia Saudí: “Hay bastante ruido aquí en el campamento, los tapones son necesarios para dormir. Duermo con mi mejor amigo, en la caravana, y él la conduce. Ya venía conmigo en la Fórmula 1. Duermo unas 7 u 8 horas, me voy temprano a la cama. Una de las mayores preocupaciones es tener un estado de salud y de regularidad en tu cuerpo importante, para no tener problemas en la etapa. Comer bien, sano y no cosas raras”.

Sobre la experiencia de competir en su primer Rally Dakar, Alonso valora la gran competitividad que existe: “No tenía ninguna expectativa de lo que era un Dakar. Sabía que era la prueba automovilística más dura del planeta y he escuchado mucho a todos los expertos. Tenía una idea básica y me está gustando, no he encontrado ninguna sorpresa positiva ni negativa. Lo que más contento estoy es por la competitividad; mi Dakar este año es un reto personal. Poder verme ahí arriba con los líderes es un reto personal superado”.

El español reconoce que en todas las etapas pasa miedo dentro de su coche: “He pasado miedo varias veces. Un susto cada 100 km, siempre hay. Lo que más miedo me da son los saltos porque no sabes lo que hay del otro lado, normalmente. A veces no quieres levantar el pedal y aterrizas en unas rocas. La sensación de velocidad es mayor en un Fórmula 1, que en primera coge 140 km y estos coches, en máxima, cogen 170. La sensación de velocidad no es muy grande aquí pero la sensación de riesgo, sí”.

Sobre la relación con el resto de pilotos, Alonso piensa que es donde existe una gran diferencia con la relación que existe en la Fórmula 1: “Están encantados, son un grupo humano fantástico, no solo en Toyota. Todos tienen ese sentimiento de amistad grande. Estoy muy cómodo y todos están muy contentos de que esté aquí. Hablo con Carlos Sainz todos los días y constantemente. Hablamos de la etapa, de la distancia que tiene, nos deseamos suerte… El compañerismo es lo más diferente, la F1 es todo más cerrado, es muy difícil hacer amistad con los pilotos, pero aquí te necesitas. Un día ayudas y en otro necesitas tú la ayuda”.

Fernando Alonso reconoce la dureza del Dakar, pero confía en que pueda optar a ganarlo algún día: “Es una prueba que necesitas unos ingredientes muy concretos. A parte de la dureza de la prueba y de la suerte que tienes que tener, necesitas un punto más de experiencia porque cada kilómetro es nuevo. Es importante anticipar lo que va a llegar y yo eso no lo tengo, hace falta una preparación de años. Pero en estos siete meses me he sentido competitivo y no puedo decir que no vaya a ganar nunca el Dakar, ojalá”. Ahora se enfrenta al desierto del ‘Cuarto Vacío’: “Es el desierto que une los dos países y no hay un pueblo ni nada alrededor, son las dunas más difíciles. Las etapas 10 y 11 van a ser brutales. El coche lo subimos un poco y así la panza no toca las dunas. Solo vamos a tener repostaje, pero ni mecánicos ni camiones, estás solo. Ojalá que no haya ningún problema, van a ser dos días de bastante estrés”.