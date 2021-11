El Dakar 2022 promete dunas y arena a la antigua usanza

La 44 edición del Dakar, que se disputará entre Ha'il y Jeddah, en Arabia Saudí, del 2 al 14 de enero se presentó este domingo con la promesa de su director general David Castera de "dunas y arena a la antigua usanza". En el acto participaron algunos de los favoritos a la victoria como el francés Stéphane Peterhansel (coches), el argentino Kevin Benavides (motos), el estadounidense Austin Jones (T4 / SSV series), así como el ruso Dmitry Sotnikov (camiones).

