Álex Palou, castigado sin datos por su equipo el Chip Ganassi

Álex Palou sufre varias alteraciones en el equipo Chip Ganassi tras confirmar su fichaje por McLaren. El piloto español anunció el pasado 12 de julio su salida del equipo de la IndyCar y ahora, tras la carrera de este domingo en Iowa, reconoce algunos cambios a peor a la hora de trabajar. Y admite que la relación laboral "sigue siendo buena".

"No tengo el acceso a los datos y telemetrías que tenía antes", afirmaba en los micrófonos de la NBC durante la disputa de la carrera de Iowa este fin de semana pasado. Pero Palou entiende los motivos y lo ve "normal".

El piloto finalizó 6º y 13º en la doble cita en Iowa y tras la tensión vivida por los rumores que rodeaban a Palou por su futuro defiende al equipo Ganassi. "Fue una situación difícil, especialmente para el equipo y para la gente con la que trabajo. Había mucho ruido y rumores".

Tough day yesterday in the office, was struggling all day and finished P13. ??



The good news is that is race week again and we are back to turning left & right! ??



Thank you @HyVee for the amazing atmosphere in Iowa!@CGRTeams@askforridgelinepic.twitter.com/4Fn65VLmFU