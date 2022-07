¿Habrá un tercer piloto español en la Fórmula 1?

El español Alex Palou, campeón de la Indycar en 2021, probará en el equipo McLaren de Fórmula 1 en 2023 según ha informado la escudería británica, como parte de su programa de pruebas junto a Pato O'Ward y Colton Herta.

Palou, de 25 años se convirtió en el primer piloto español en ganar el campeonato NTT INDYCAR series, ganó tres carreras y obtuvo ocho podios en 2021 en su camino hacia el título en su segundo año en esa categoría.

“Estoy muy emocionado de unirme a la lista de pilotos de un equipo tan icónico como McLaren. Espero poder mostrar lo que puedo hacer al volante de un Fórmula 1 y ver qué puertas se pueden abrir”, dijo Palou.

“Siempre hemos dicho que queremos el mejor talento en McLaren y es emocionante poder incluir a Alex en esa lista. Es un piloto increíblemente talentoso que ha ganado en todas las series en las que ha corrido, y estoy feliz de darle la bienvenida a la familia McLaren”, comentó Zak Brown, CEO de McLaren.

El equipo Chip Ganassi Racing (CGR) ejerció su opción de extender el contrato de Alex Palou hasta la temporada 2023. El piloto español criticó a su equipo Chip Ganassi Racing por anunciar su renovación de forma unilateral y sin su aprobación. Palou, único español que ha ganado la Indycar Series (2021) lleva doce podios en 25 carreras con Chip Ganassi Racing. El español afrontará así su tercera temporada con el equipo.

"El historial de Alex habla por sí mismo", aseguró el propietario del equipo, Chip Ganassi, quien le considera "un campeón demostrado y uno de los pilotos más formidables del mundo".

"Recientemente he sabido por los medios de comunicación esta tarde, sin mi aprobación, que Chip Ganassi Racing ha difundido un comunicado de prensa anunciando que conduciría para CGR en 2023. Aún más sorprendente es que ese comunicado de CGR incluía una 'cita' que no venía de mí", afirmó en Twitter.

I did not approve that press release, and I did not author or approve that quote. As I have recently informed CGR, for personal reasons, I do not intend to continue with the team after 2022.