Vettel estrena casco arcoíris en Turquía con el lema 'Juntos como uno'

El piloto alemán Sebastian Vettel (Ferrari) ha estrenado este viernes, en los entrenamientos libres del Gran Premio de Turquía, un casco con la bandera arcoíris "como símbolo de la diversidad entre las personas", en una cita celebrada en un país donde la homofobia todavía persiste y en una semana en la que se ha anunciado la inclusión del Gran Premio de Arabia Saudí, donde la homofobia es castigada con la pena de muerte, en el calendario de 2021 de la Fórmula 1.

El lema 'Juntos como uno' luce en la parte superior del casco diseñado por Jens Munser Designs, "un mensaje muy querido por Sebastian Vettel en estos tiempos difíciles" y que ha inspirado el diseño, que expresa su deseo de un mundo "sin fronteras, solo el horizonte, solo libertad".

LOVE this ��



Seb's special diversity-themed helmet for this weekend's Turkish Grand Prix ��#TurkishGP ���� #F1pic.twitter.com/KdFvSKkhJO