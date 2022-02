Vettel no correrá el GP de Rusia si se disputa

El domingo 25 de septiembre el Mundial de Fórmula 1 debe acudir a Rusia para visitar el circuito de Sochi. Está por ver qué pasará con esta carrera y si finalmente se corre. En la tarde de este miércoles la FIA retiraba las entradas para el evento de su página web oficial. Sin embargo, de nuevo están habilitadas. El organismo ya ha asegurado que seguirá de cerca los acontecimientos que se produzcan entre Rusia y Ucrania antes de tomar una decisión sobre la prueba.

Formula One says it is "closely watching" events in Ukraine but offered no comment on whether September's Russian Grand Prix will go ahead.