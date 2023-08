Verstappen manda en casa en unos Libres 3 bajo la lluvia

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del Mundial de Fórmula Uno, fue el más rápido este sábado en el mojado tercer y último libre para el Gran Premio de los Países Bajos, el decimotercero del campeonato, que se disputa en el circuito de Zandvoort; donde los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Ferrari) marcaron el cuarto y el duodécimo tiempo de la sesión, respectivamente.

Verstappen, que apunta muy claramente a la consecución de un tercer título seguido, cubrió, en su mejor vuelta y con el neumático intermedio -el que usaron todos-, los 4.259 metros de la pista neerlandesa en un minuto, 21 segundos y 631 milésimas, 379 menos que el inglés George Russell (Mercedes) y con un segundo exacto sobre su compañero, el mexicano Sergio Pérez -segundo en el Mundial, a 125 puntos-, que al igual que los anteriores repitió 18 veces el trazado de la pista que baña el Mar del Norte.

