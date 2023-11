Verstappen se impone a Norris en la carrera al sprint; Sainz finaliza 8º y Alonso, 11º

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), matemáticamente campeón del mundo de Fórmula Uno -por tercer año seguido- desde hace casi un mes, ganó este sábado el sprint del Gran Premio de São Paulo (Brasil), el antepenúltimo del año, que se disputa en el circuito de Interlagos; donde los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron octavo y undécimo, respectivamente.



El tricampeón mundial neerlandés ganó la prueba corta, sobre un tercio de la carrera de este domingo -es decir: 24 vueltas, para un recorrido de 103,3 kilómetros- por delante del inglés Lando Norris (McLaren) y de su compañero, el mexicano Sergio Pérez; que fueron segundo y tercero en un sprint que el inglés George Russell (Mercedes) acabó cuarto.

SPRINT POINTS



