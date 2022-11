Verstappen cierra su imperial 2022 con otra victoria; Alonso se marcha de Alpine con otro abandono

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se ha impuesto este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi, última prueba del Mundial de Fórmula 1, una carrera en la que el monesgasco Charles Leclerc (Ferrari) ha atado el subcampeonato de pilotos y Ferrari, el de Constructores, mientras que el español Carlos Sainz (Ferrari) ha terminado cuarto y Fernando Alonso se ha despedido de Alpine con un abandono.

