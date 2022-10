El sutil palo de Hamilton a Alonso tras la última polémica entre ambos

Lewis Hamilton y Fernando Alonso han protagonizado varios desencuentros desde que el británico llegó a la Fórmula 1 en 2007 como compañero en McLaren del asturiano. Sin embargo, en los últimos tiempos estos se han producido en las redes sociales o ante los micrófonos y no en la pista.

El último episodio ha tenido lugar este fin de semana durante el GP de México y recuerda en parte al anterior, ocurrido tras el GP de Bélgica cuando el británico se tomó bastante mal unas palabras en caliente de Alonso por la radio de su Alpine durante la carrera en Spa.

El capítulo de octubre es bastante similar. El español fue preguntado por un medio neerlandés sobre los dos títulos consecutivos ganados por Max Verstappen y qué valor le daba. Alonso contestó que tenían más que los de Hamilton porque este los había logrado compitiendo exclusivamente contra sus compañeros de equipo Bottas y Rosberg, aunque para nada desmereció el palmarés del británico que cuenta con 7 Mundiales en sus vitrinas. La frase fue sacada de contexto por varios medios y obligó al asturiano a quitar hierro al asunto.

And again…

Please, all the titles are amazing, well deserved and inspiring. Incomparable to each other and let’s enjoy champions and legends of our current time. Tired of the continuous search for headlines . Let's enjoy them ??.