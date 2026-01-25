"Arbeloa está tomando decisiones tanto dentro como fuera del campo que marcan una distancia con Xabi Alonso"

El Real Madrid ganó este sábado al Villarreal y durmió como líder provisional de La Liga a la espera de lo que haga el FC Barcelona frente al Oviedo en el encuentro que disputa el cuadro azulgrana este domingo en el Camp Nou.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran uno de los goles ante el Villarreal

Un triunfo que sirvió a Álvaro Arbeloa para elogiar a su equipo en la rueda de prensa posterior al encuentro. "Estamos muy felices de llevarnos los tres puntos de casa del tercer clasificado y hay que darle mucho mérito al esfuerzo de los jugadores y también al compromiso colectivo", comentó el entrenador del Madrid.

ELOGIOS A VINICIUS Y A LA UNIÓN DEL EQUIPO

El técnico, además, aprovechó para elogiar a Vinicius y dijo: "Estamos viendo a un gran Vinícius, tenemos que aprovechar, buscarle las máximas veces posibles. Conseguir situaciones en las que le podamos liberar, que tenga uno contra uno, acciones tan buenas como ha hecho. Una suerte y feliz de tenerle en el equipo".

Por otro lado, el técnico blanco fue preguntado por cómo puede mantener el nivel mostrado este sábado. "Seguir trabajando. Hemos dado una versión muy seria, muy sólida, pero tenemos margen de mejora. Llevamos muy pocos entrenamientos juntos, no hemos tenido tiempo. Tenemos mucho, mucho que mejorar, empezando de este trabajo y gran solidez de los jugadores, este equipo va a más. Ni mucho menos pienso que este sea su techo", afirmó.

"No puedo ir contra la naturaleza de los jugadores, todo lo contrario, tengo que intentar aprovecharla. Tenemos jugadores veloces, cuando podamos correr lo vamos a hacer, es donde marcan las diferencias, va a ser una de nuestras armas durante toda la temporada", añadió sobre el juego a la contra.

EFE Marcelino y Arbeloa dan instrucciones a sus jugadores durante el Villarreal - Real Madrid.

Por otro lado, Arbeloa destacó la unidad como clave. "Para mí es lo primero, saber que tenemos que estar juntos. Vamos a pasar por situaciones complicadas y es a través de la unidad cuando uno consigue los objetivos. No hemos podido trabajar mucho pero lo importante es estar unidos, se lo he transmitido. Es la primera regla de cualquier deporte colectivo", dijo.

"Te hablo de estos diez días que estoy con ellos, están trabajando muy bien. Estoy feliz de ver las ganas de mejorar, solo hay un camino en el fútbol y encima no te asegura el éxito. Estoy contento con el compromiso y la actitud que están teniendo", terminó.

LAS DIFERENCIAS ENTRE EL MADRID DE XABI ALONSO Y EL DE ARBELOA

José Luis Corrochano preguntó a los comentaristas del Tramo final de Tiempo de Juego cuál puede ser la principal diferencia entre el Real Madrid de Xabi Alonso y el de Álvaro Arbeloa, y Fernando Evangelio fue el primero en dar su punto de vista. "Arbeloa está tomando decisiones. LLeva cuatro partidos dirigiendo al Real Madrid y Vinicius lo ha jugado todo", empezó diciendo.

EFE Álvaro Arbeloa, durante la rueda de prensa de este viernes previa a la visita a Villarreal.

Corrochano, por su parte, señalaba: "Evidentemente Mbappé es el que hace los goles. Pero en la segunda parte Vinicius es el que ha insistido una y otra vez y ha hecho más cosas".

Fernando Evangelio quiso ir más allá remarcando las diferencias entre los dos entrenadores del conjunto madridista y comentaba: "Esas decisiones que está tomando Arbeloa marcan una distancia con el entrenador anterior. Y lo ha hecho tanto dentro como fuera del campo. Está tomando decisiones que son como su manifiesto para entrenar al Real Madrid y hoy hemos visto esfuerzos defensivos y carreras que con Xabi Alonso no se veían".

Para terminar, el comentarista hizo una pequeña reflexión. "No creo que los jugadores se ahorraran carreras y quisieran echar al entrenador. De hecho, Vinicius hizo un partidazo contra el Barcelona en la Supercopa. Pero se están viendo cosas que creo que Xabi Alonso intentaba inculcarle al equipo y no se veía", sentenció Evangelio.