Sainz: "Los puntos eran posibles, pero me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte"

El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado que los puntos "eran posibles" este domingo en el Gran Premio de Australia, pero que le ha tocado "un fin de semana lleno de mala suerte" que ha terminado con su abandono, y ha manifestado su deseo de que a partir de Baréin puedan "empezar a puntuar".

"Estábamos remontando, haciendo la carrera que se me había pedido. Esto es Fórmula 1, estos son los coches. Me ha tocado un fin de semana lleno de mala suerte, todos los problemas que he podido tener me han tocado a mí hoy. Ojalá esto ya sea el final de la mala suerte este año y que a partir de Baréin podamos empezar a puntuar", señaló en declaraciones a Movistar F1.

Sobre el incidente en la vuelta 12, el madrileño aseguró que habían "perdido el MGU-K" y que eso les ha "obligado a abandonar". "Una pena, porque la carrera estaba yendo bien; había hecho justo lo que tenía que hacer, una buena salida y meterme en la pelea por los puntos", subrayó Sainz.

"Íbamos atacando a Stroll, y si luego ves dónde ha terminado, que ha sido puntuando... También podemos ver dónde ha acabado Kvyat, que iba detrás de mí. Eso demuestra que los puntos hoy eran posibles después de esa salida", continuó.

Por último, aseguró desconocer el estado de su monoplaza tras el humo que salía de su motor. "Habrá que ver. Me preguntas sin que todavía tenga toda la información. He estado viendo la carrera, no me he acercado todavía al garaje a preguntar. Lo sabremos pronto", finalizó.