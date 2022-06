Pierre Gasly renueva con AlphaTauri hasta 2023

El equipo italiano de Fórmula 1 Alpha Tauri ha informado de la renovación de su piloto francés Pierre Gasly hasta 2023, prolongando otra temporada una relación que comenzó en 2017. Gasly, de 26 años, ha conseguido hasta el momento tres podios y tres vueltas rápidas en carrera con un total de 325 puntos en la Fórmula 1.

“He estado con este equipo durante cinco años y estoy orgulloso del progreso que hemos logrado. Las nuevas normas de este año nos han creado nuevos desafíos y poder planificar nuestro desarrollo con el equipo para los próximos 18 meses”, dijo el piloto en declaraciones remitidas por su equipo.

“Estamos muy contentos de confirmar que Pierre se queda con nosotros en 2023”, comentó el austríaco FranzTostdijo director deportivo del equipo. “Está en el grupo de los mejores y más competitivos pilotos de F1. Pierre puede desempeñar un papel importante para que el equipo tenga una temporada exitosa el próximo año y depende de nosotros proporcionarle un coche competitivo", añadió Tostdijo.

he's not going anywhere! ?? @PierreGASLY stays with the team for 2023! ??



