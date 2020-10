Mercedes comunica otro positivo "no concluyente" en su equipo y aísla a cuatro personas más

La escudería Mercedes, vigente campeona del mundo de Fórmula 1, ha informado de otro positivo "no concluyente" por coronavirus en sus filas después del encontrado el jueves en el marco del Gran Premio de Eifel, que se disputa en el circuito alemán de Nurburgring, y ya son seis las personas aisladas en el equipo.

"Después del positivo de ayer, todo el equipo fue examinado nuevamente ayer en Alemania. Todos los miembros del equipo fueron negativos salvo un positivo más, no concluyente, que se está volviendo a someter a un test", confirmó el equipo.

UPDATE: Following yesterday's positive test, the entire team was retested yesterday in Germany.



All team members were negative apart from: one further positive, one inconclusive that is being retested.