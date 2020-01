Max Verstappen seguirá con RedBull hasta 2023

El equipo Red Bull se ha asegurado la continuidad de Max Verstappen para los cuatro próximos Mundiales de Fórmula 1, después de que el piloto de Países Bajos haya firmado su renovación hasta el final de la temporada 2023.

"Estoy muy feliz por ampliar mi contrato con el equipo. Red Bull creyó en mí y me dio la oportunidad de comenzar en la Fórmula 1, por lo que siempre le he estado muy agradecido. A lo largo de los años me he metido cada vez más en el equipo y, además de la pasión de todos y el rendimiento en la pista, también es agradable trabajar con un grupo tan grande de personas", apuntó Verstappen en un comunicado.

Además, el piloto explicó que "la llegada de Honda" como motorista del equipo y "el progreso logrado en los últimos 12 meses" le han dado "aún más motivación" para el futuro. "Respeto la forma en que Red Bull y Honda trabajan juntos, están haciendo todo lo que pueden para tener éxito. Quiero ganar con Red Bull y nuestro objetivo es, por supuesto, luchar juntos por un título mundial", transmitió.

Por su parte, el director del equipo, Christian Horner, valoró este acuerdo como una "noticia fantástica". "Con el desafío de las nuevas normas en 2021, es clave tener continuidad en tantas áreas como sea posible. Max ha demostrado lo valioso que es para el equipo, cree de verdad en la asociación que hemos forjado con Honda y estamos encantados de haber ampliado nuestra relación con él", celebró.

Verstappen se convirtió en 2016, con apenas 18 años, es el más joven de la historia en ganar un Gran Premio de F1. Tercero en el último Mundial por detrás de los pilotos de Mercedes, el piloto de Hasselt suma ocho victorias y 31 podios a lo largo de su carrera.