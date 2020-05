Los guiños entre Fernando Alonso y la escudería Renault en redes sociales

El piloto Fernando Alonso y la escudería Renault han intercambiado algunos guiños este miércoles en redes sociales, recordando los mejores tiempos de Alonso en Fórmula 1.

Ha sido el equipo francés el primero en mover ficha, al rememorar el segundo puesto de Fernando Alonso durante el Gran Premio de Francia en 2004. En aquella prueba, Alonso consiguió el mejor resultado del año para Renault, mejorando el tercer puesto que consiguió en la primera prueba de ese Mundial (GP de Australia). Renault ha decidido ofrecer fondos de pantalla con aquella imagen del asturiano en el podio, citando la cuenta de Alonso.

#WallpaperWednesday X 2004 �� Fernando Alonso claims second place at the 2004 French GP. #RSspirit @alo_oficial pic.twitter.com/KfnlnOJoEu

La respuesta de Alonso no se hizo esperar. Tuiteó un icono con forma de diablo y una fotografía de la 'marea azul' de uno de los Grandes Premios de Barcelona que disputó con Renault, cuando se desató en nuestro país una auténtica 'Alonsomanía' y donde absolutamente todo el mundo vestía con los colores de la escudería gala.

A muchos aficionados les encaja el puzzle para 2021, si se diera el caso de que Sainz recale en Ferrari, Ricciardo se fuera a McLaren y ese hueco en Renault lo ocuparía Fernando Alonso. Las reacciones se sucedieron en Twitter.

