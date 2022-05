Leclerc, el más rápido en los últimos libres; Sainz fue quinto y Alonso decimotercero

El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que había sido el más rápido en las dos sesiones del viernes, volvió a marcar el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de España, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde los españoles Carlos Sainz, compañero del anterior, y Fernando Alonso (Alpine) marcaron el quinto y el decimotercer tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) el sexto.

How the final practice session played out ?? Qualifying: ?? #SpanishGP #F1 pic.twitter.com/0wf8nnXttK

En la mejor de sus 23 vueltas, Leclerc cubrió los 4.675 metros de la pista catalana en un minuto, 19 segundos y 772 milésimas, 72 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, que lo secunda en el Mundial, a 19 puntos; y que sólo dio doce. Los dos ingleses de Mercedes, George Russell (16 giros) y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (18), marcaron el tercer y el cuarto tiempo, a 148 y a 230 milésimas, respectivamente. Todos ellos con el neumático blando, con el que se lograron los mejores registros de una sesión sin mayores incidencias que acabó a 32 grados centígrados ambientales y con 45 en el asfalto.

Sainz, quinto en el Mundial, con 53 puntos -51 menos que su compañero monegasco-, marcó el quinto tiempo de la calurosa sesión en Montmeló, cuyas gradas se van llenando, en espera de la calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera, cuyo arranque está previsto a las cinco de la tarde (15:00 horas GMT) y que será muy importante; en una pista en la que no es fácil adelantar.

These @Carlossainz55 fans are ready for FP3, are you? ??



The final practice session is GO!#SpanishGP#F1pic.twitter.com/XqhyREMdt6