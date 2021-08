Hamilton salió solo en la parrilla en la reanudación del GP de Hungría, y su error le llevó al último puesto

El Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula Uno, que había quedado interrumpido este domingo en el Hungaroring con bandera roja, a causa de un accidente múltiple -sin mayores consecuencias físicas- en la primera curva, acaba de reanudarse.



Con carrera de mojado, debido a la lluvia, en la salida se tocaron varios coches, entre ellos los del holandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), que también le arruinó el arranque de la carrera al inglés Lando Norris (McLaren) y al otro Red Bull, el del mexicano Sergio Pérez. Que al igual que su ex compañero canadiense Lance Stroll (Aston Martin), Leclerc y Bottas ha tenido que abandonar.

EVERYONE PITS on the formation lap!



Lewis Hamilton is the ONLY driver to take the start ??#HungarianGP ???? #F1pic.twitter.com/PQuuy5nfUe