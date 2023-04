Hamilton contesta a Alonso: "Espero que pase lo mismo que en 2007, no sé si alguien lo recuerda..."

Los años siguen pasando y la rivalidad entre Fernando Alonso y Lewis Hamilton no desaparece. El piloto británico, que debutó en la Fórmula 1 en 2007 junto al doble campeón del mundo español, no ha digerido nada bien las declaraciones que el asturiano hizo a L'Equipe.

Este viernes Alonso declaró que Hamilton no tiene memoria tras decir este último que veía el Red Bull RB19 como el monoplaza más dominante de la F1. El español no dudó en contestarle: "No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y Max. Él y Rosberg nos sacaban un minuto a todos en 2014 y 2015. Después de dos o tres vueltas protegían sus motores y bajaban las prestaciones. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor”, dijo Alonso durante el premio de australia.

Ahora, ha sido el piloto británico quien ha querido responder: "Estoy muy contento con este puesto. Es totalmente inesperado. Estoy muy orgulloso del equipo. Estar en las dos primeras líneas es un sueño. Espero poder hacer frente a Red Bull mañana. Mi objetivo para mañana es llegar primero, espero que con Fernando pase lo mismo que en 2007, no sé si alguien lo recuerda...", ha dicho Hamilton de forma irónica como guiño al comentario de Alonso.