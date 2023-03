Fernando Alonso atiza a Hamilton: "Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor"

Fernando Alonso ha hablado para L'Equipe, donde ha repasado su recorrido desde el comienzo de temporada. Además, ha aprovechado para dejar un recado a algunos de sus rivales. "No estoy de acuerdo. En Arabia terminé a 20 segundos de Checo y Max. Él y Rosberg nos sacaban un minuto a todos en 2014 y 2015. Después de dos o tres vueltas protegían sus motores y bajaban las prestaciones. Tiene poca memoria, se estará haciendo mayor ”, contestó al hecho de que Hamilton viese el Red Bull RB19 como el monoplaza más dominante de la F1.

"Antes no competía contra nadie o solo o a veces con su compañero. Es el piloto con más poles y George Russell le gana 2-0 en la clasificación esta temporada... y no se le ha olvidado pilotar. Esto demuestra hasta qué punto el coche sigue siendo un factor esencial", dice Alonso sobre Hamilton.

El piloto también ha querido hablar de la importancia que ha tenido Aston Martin en uno de sus mejores momentos de la Fórmula 1 y se ha mostrado contento con su situación actual: "En Aston Martin esperaba un coche competitivo en uno o dos años, pero estar así en seis meses es genial". "En cuanto llegué a Aston anticipé el problema (para adaptarse al vehículo). Estaba preparado. Les hablé de mi estilo de pilotaje, de la columna de la dirección y la dirección asistida. Trabajamos en varias ideas desde enero y lo preparamos en el simulador. En un coche con buena aerodinámica". "Para ganar necesitaré ayuda de los Red Bull, un accidente o una avería, pero seguiremos siendo competitivos. Nunca hubiera imaginado esto hace tres meses. Es increíble tener un coche capaz de luchar por el podio", declaró.

Portada de L'Equipe con Fernando Alonso.L'Equipe

El asturiano también se refirió a Otmar Szafnauer, jefe del equipo Alpine: "Seguramente Otmar no ficharía a Newey... tiene 64 años". Sin embargo, quiso dejar claro que "Siempre serán mi familia, No tengo ningún resentimiento ni con Renault, ni con Alpine. Me hubiese gustado que nos entendiésemos mejor el año pasado. En Australia hablé con ellos para ampliar mi contrato, pero no tuve noticias hasta julio".