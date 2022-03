No habrá más Fórmula 1 en Rusia

La Fórmula 1 ha roto el contrato vigente con los promotores del Gran Premio de Rusia y, después de anular la cita prevista para este Mundial 2022, ahora aseguran que no habrá más carreras en el país ruso tras su invasión militar en Ucrania. "La Fórmula 1 puede confirmar que ha rescindido su contrato con el promotor del Gran Premio de Rusia. Significa que Rusia ya no tendrá una carrera en el futuro", anunció la Fórmula 1 en un comunicado en el que informaba de la ruptura de un contrato vigente hasta 2025.

