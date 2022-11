Haas se carga al hijo de Schumacher y le da su asiento para 2023 a Nico Hulkenberg

La escudería estadounidense de Fórmula 1 Haas F1 Team anunció este jueves que el piloto alemán Mick Schumacher no continuará en el equipo en 2023, tras dos temporadas completas en las que sumó 12 puntos, y que el veterano Nico Hülkenberg, de 35 años, será su segundo piloto junto a Kevin Magnussen.

"Haas F1 Team y Mick Schumacher se separarán al concluir el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2022. Haas F1 Team ha fichado al alemán Nico Hülkenberg para disputar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA de 2023 junto al danés Kevin Magnussen", anunció el equipo en un comunicado.

