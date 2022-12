El Gran Premio de China tampoco se disputará en 2023 por culpa del coronavirus

La Fórmula 1 confirmó este viernes que China seguirá fuera del calendario para el siguiente Mundial 2023 por la "situación de la COVID-19" en el país asiático, que albergó por última vez un Gran Premio de F1 en 2019. "Fórmula 1 confirma que el Gran Premio 2023 de China no tendrá lugar", anunció la organización del campeonato en un escueto y claro comunicado.

The 2023 Chinese Grand Prix will not take place due to the ongoing difficulties presented by the COVID-19 situation#F1pic.twitter.com/RQaEplXJvA