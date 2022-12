La escudería italiana Ferrari ha anunciado este jueves la fecha de presentación del nuevo monoplaza de cara a la nueva temporada de Fórmula Uno. El 14 de febrero de 2023 es el día elegido para mostrar al mundo el nuevo el automóvil del que todavía se desconoce el nombre.

