Fernando Alonso vuelve al Circuito de Barcelona con un Renault de Fórmula 1

El piloto español Fernando Alonso ya trabajó el pasado jueves en el simulador de la fábrica de Renault en Enstone (Reino Unido) con vistas a su regreso el año que viene al Mundial de Fórmula Uno en el que será rebautizado como equipo Alpine.

Fernando Alonso ha vuelto oficialmente a la Fórmula 1 este martes en el circuit de Barcelona-Catalunya, donde se ha subido al R.S.20 para iniciar un día de filmación en el que prevé completar un total de 100 kilómetros.

Yep, we weren’t lying. Here he is, @alo_oficial ready for some install laps around the @Circuitcat_eng. #RSspiritpic.twitter.com/PYWd54tgsg