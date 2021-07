Fernando Alonso: "Tuvo mucha suerte Hamilton de seguir por el accidente, normalmente los dos coches van fuera"

El piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso (Alpine) se mostró "contento" después de terminar séptimo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, donde ganó un Lewis Hamilton (Mercedes) que tuvo "mucha suerte" tras un toque que dejó fuera a Max Verstappen (Red Bull).

"Contento porque salíamos séptimos, ganamos la posición con Max después del accidente y la perdimos con Carlos. Buenos puntos, buenas luchas, buen mantenimiento del neumático. Quisimos tener a Stroll cerca porque era nuestra mejor defensa con Checo, tenía ritmo pero le tenía parando a los rivales", dijo en declaraciones a Dazn.

