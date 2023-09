Fernando Alonso y Carlos Sainz se muestran optimistas de cara a 2024 antes del GP de Japón

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin) cree que le irá "mejor" en el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, que arranca este viernes, y al que llega después de no puntuar en la anterior cita de Singapur, en una carrera en la que salió "todo al revés" ya que tuvo problemas mecánicos y estratégicos.

"De circuito a circuito va siempre cambiando, creo que iremos mejor de lo que hicimos en Singapur porque fue una carrera que salió un poco todo al revés", opinó Alonso en declaraciones recogidas por DAZN desde el circuito de Suzuka.

"Siempre que sale un fin de semana difícil intentamos analizar y aprender de ello. En Singapur pues nos salió un poco todo al revés, el domingo con un ritmo muy bajo en carrera. Pero después de analizar y de tener el coche en el garaje, vimos que teníamos daños en la suspensión delantera que nos afectaban bastante al tiempo por vuelta", confirmó.

Después de quedar fuera de los puntos en la última carrera, llega a su circuito fetiche, en el que ganó en 2006 y 2008, y ahora pese a no estar entre los favoritos, espera destacar. "Tenemos los pies en el suelo, pero esperamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible", confesó.

En el trazado nipón la competición será dura. Además de Red Bull, que cree que volverá a estar a un nivel "alto" y será "difícil" clasificar por delante de ellos, como en Singapur, aparecen cada vez más rivales. "Ferrari está muy fuerte ahora, y a Mclaren le van los circuitos de curvas de alta velocidad como este", concluyó el asturiano.

Además Alonso se mostró optimista de cara a 2024 en 'Motorsport.com': "Estoy muy contento con el proyecto, también en carreras difíciles como Singapur o Monza, todas nuestras reuniones con la fábrica son muy productivas".

Y añadió: "La motivación del equipo para convertirse en un equipo puntero, los recursos y la determinación son extraordinarios, así que estoy muy contento; pero tenemos que aceptar que aquí todo el mundo tiene un nivel muy alto".

El español Carlos Sainz (Ferrari) llega al Gran Premio de Japón tras lograr en Singapur el pasado domingo la primera victoria no Red Bull de la temporada, y la segunda de su trayectoria deportiva en Fórmula 1, aunque, con el campeonato decidido de manera virtual a favor del neerlandés Max Verstappen, lo que le hace pensar en un 2024 en el que espera que su equipo sea "más rápido".

Welcome to Buzzin' Corner ??



Sebastian Vettel brought together all teams and drivers in Suzuka to build 'bee hotels' on the inside of Turn 2 as part of his biodiversity project ??



The kerbs have momentarily been painted black and yellow too! #JapaneseGP#F1pic.twitter.com/hbaA3xNoWv