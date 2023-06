Red Bull no afloja en casa; Sainz brilla y acaba tras Verstappen

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) fue el más rápido este viernes de los entrenamientos libres del Gran Premio de Austria, novena prueba del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en Red Bull Ring, en la única sesión de ensayos para esta prueba, justo por delante de los Ferrari del español Carlos Sainz y el monegasco Charles Leclerc, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) marcó el octavo mejor tiempo.

El vigente campeón finalizó primero en los primeros y únicos libres del fin de semana con un tiempo de 1:05.742, con gomas medias y dos décimas más rápido que Sainz, segundo (1:05.983). Leclerc completó el podio, ya por encima de 1:06 (1:06.209), con 'Checo' Pérez (Red Bull) y Lewis Hamilton (Mercedes) en el 'Top 5'.

Con Kevin Magnussen (Haas) como invitado inesperado, los Aston Martin de Lance Stroll y Alonso fueron séptimo y octavo, respectivamente, a casi un segundo, aunque el asturiano con neumático medio usado.

Con las gomas medias y duras como protagonistas de los primeros giros, los pilotos fueron calibrando su manejo sobre el trazado de Spielberg, con los Red Bull demostrando que conocen el circuito al dedillo y colocándose en lo más alto rápidamente. La pista fue cogiendo temperatura poco a poco y Fernando Alonso arrebató el primer puesto a Max Verstappen con un 1:06.556, un crono que volvió a batir el neerlandés.

El campeón notó algo suelto en la parte frontal de su monoplaza y se retiró al garaje, mientras su compañero, el mexicano Sergio Pérez, acaricia el podio momentáneo. Un 'Top 3' que cerró, por poco tiempo, Lewis Hamilton, que, al contrario que en otros viernes durante la temporada -al no haber segundos libres por la carrera al 'Sprint', hizo visibles sus cartas y ascendió a lo más alto cuando se llegaba al ecuador de la sesión con un 1:06.416, una décima más lento que el mejor tiempo en libres del año pasado.

Verstappen reports "something dangling off the right-rear endplate" and heads to the pits



He's currently P1 with 20 minutes gone in FP1#AustrianGP#F1pic.twitter.com/aT7ZgAftOr