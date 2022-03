Gasly domina, Ferrari mete miedo y Alonso arranca El Plan con un octavo puesto

El piloto francés Pierre Gasly (AlphaTauri) ha dominado este viernes la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Baréin, prueba inaugural del Mundial de Fórmula 1, por delante de los Ferrari del monegasco Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, mientras que Fernando Alonso (Alpine) ha puesto en marcha 'El Plan' con un octavo puesto.

FP1 CLASSIFICATION It's @PierreGASLY on top in the first session of 2022! #BahrainGP #F1 pic.twitter.com/7Ysl05h6mt

En el estreno de la revolucionaria temporada 2022 en el desierto de Sakhir, donde sopló el viento con fuerza, fueron muchos los que escondieron sus cartas en los Libres 1 a la espera de una oportunidad para sorprender en la clasificación del sábado.

Así, en la tanda matinal Gasly estableció el mejor tiempo, un 1:34.193 con neumáticos blandos que nadie fue capaz de superar en una sesión que hizo encender las alarmas en Alpine después de que el monoplaza del francés Esteban Ocon provocase la primera bandera roja del año al perder el nuevo pontón en el los primeros minutos.

?? RED FLAG ??



Esteban Ocon loses a big chunk of sidepod ??



The debris litters the start-finish straight, so the session is paused as clean-up begins#BahrainGP#F1pic.twitter.com/ZHWKqIIZzr