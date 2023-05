Sigue en directo el GP de Mónaco: Alonso y Sainz buscan el triunfo desde la 2ª y la 4ª plaza de la parrilla

Max Verstappen sale desde la pole por delante de Fernando Alonso y de Esteban Ocon. Carlos Sainz es cuarto en la parrilla de salida. De momento luce el sol en Mónaco con las gradas repletas de aficionados y en el puerto luciendo los tradicionales yates repletos de VIP's.

STARTING GRID ????



The grid is set for lights out in Monaco ??#MonacoGP#F1pic.twitter.com/dNmW8W7ZZP