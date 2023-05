Verstappen arrebata la pole a Fernando Alonso por 84 milésimas

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del campeonato y que aspira a ganar un tercer título seguido, saldrá primero, por delante del español Fernando Alonso (Aston Martin), este domingo en el Gran Premio de Mónaco, el sexto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en las calles de Montecarlo.

MAX VERSTAPPEN TAKES POLE IN MONACO! ??



It's his first-ever pole in Monaco, and what a superhuman lap it was to take it ??



Absolutely stunning, @Max33Verstappen#MonacoGP#F1pic.twitter.com/ArpgrLv3Y5