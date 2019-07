Carlos Sainz, en El Partidazo de COPE: "No sé si con McLaren seré campeón del mundo; es donde quiero estar"

El Partidazo de COPE estuvo cerca de Carlos Sainz este jueves para charlar con el piloto español que participa en el Mundial de F1, a tres días de participar en el GP de Gran Bretaña. El especialista en motor de la Cadena Cope, Carlos Miquel acompañó a Sainz en el McLaren 720 (modelo de calle, no de competición) del piloto, que manifestó sentirse "muy contento, no me puedo quejar porque el equipo está yendo para arriba y ‘Car Mikel’ (Carlos Miquel) me trata bien".

No duda de que, en este momento, el Mundial va mejor para la escudería McLaren: "Las tres primeras carreras del año nos fueron peor, no tuvimos nada de suerte, hubo que estar serenos porque las cosas, en el equipo y por mi parte, se estaban haciendo bien, pero desde Baku ya va mejor".

Por el momento, no hay tensión que valga con respecto al trato que la escudería tiene con sus dos pilotos, en cuanto a estrategias de equipo, paradas en carrera, etc: "No hay preferencia por uno u otro. En Francia por ejemplo, se paró antes Lando… En McLaren hay buena comunicación piloto-equipo. De momento, no hay riesgo de que pase nada".

Hay ganas de ver a Sainz en el podio antes de que finalice el Mundial, pero no parece que vaya a ser sencillo: "No sé cuánto falta para el podio, es la pregunta del millón en la F1. Las primeras seis posiciones están ocupadas por tres equipos. No os preocupéis, que yo lo intento". Sabe que la marca del monoplaza es fundamental para dicho objetivo: "Con un Mercedes, campeón del Mundo... no lo sé si lo sería, pero que lucharía por él, seguro. Con un Ferrari, no tienes nada que hacer estando Mercedes".

Y aunque se ve lejos de las primeras seis plazas sabe que, detrás, hay movimiento y, por su parte, adelantamientos y lucha, que no siempre se ve en televisión por la fijación de la realización en las luchas por la cabeza de la carrera: "Hablad con el realizador; por mí, os pondría la cámara ‘on board’. Las carreras a veces en cabeza son aburridas, pero del sexto para atrás hay muchos adelantamientos y son más divertidas".

Recién renovado con McLaren, no se plantea, por ahora, su futuro en otra escudería: "No sé si me llevará a ser campeón del mundo, pero es de las opciones más atractivas que hay, y es donde quiero estar en los próximos años. Es en este momento el mejor sitio donde puedo estar".