Alpine presenta el A523 y a Zidane como embajador de la escudería

La escudería BWT Alpine F1 Team ha presentado en Londres el monoplaza A523 con el que los pilotos galos Esteban Ocon y Pierre Gasly competirán la próxima temporada en la Fórmula Uno, además de anunciar que el ex futbolista y entrenador Zinedine Zidane será embajador de la marca.



"Logramos grandes resultados el año pasado, estuvimos en el top-10 constantemente. Ha sido un buen invierno. Queremos progresar, ir más rápido, alcanzar a las tres primeras escuderías. Estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado. Ha sido sensacional volver a conducir de nuevo, todas las horas de trabajo con el equipo para desarrollar este coche", explicó Ocon, que sigue al volante.



Por su parte Gasly, que ocupa el asiento que deja vacío el español Fernando Alonso tras su marcha a Aston Martin, indicó: "Estoy muy emocionado, es un coche muy bonito. Es un nuevo viaje y estoy muy emocionado. Va a ser muy especial. Escribiremos una gran historia juntos, esperemos que sea satisfactoria".



"Alpine hizo una gran temporada el año pasado, demostró una gran evolución a lo largo del año. El objetivo es consolidarse como cuartos y reducir la distancia con los terceros. Hemos tratado de desarrollar el coche lo que hemos podido. Estoy muy emocionado, es un gran proyecto y creo en él. Por lo que he visto hay un gran potencial. Tenemos los recursos humanos y se trata de ponerlos a trabajar, estoy seguro de que los resultados llegarán", añadió.

Here we have it everyone, the A523 ?? #Alpine#A523#F1pic.twitter.com/8tK8qvecdA