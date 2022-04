Alonso, frustrado por un nuevo problema del Alpine: "Podríamos haber luchado por la pole"

El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha reconocido que es "frustrante" haber sufrido un problema mecánico en su monoplaza justo cuando estaba en condiciones de luchar por la pole en la sesión de calificación del Gran Premio de Australia, tercera prueba del Mundial de Fórmula 1, y ha afirmado que quiere "todo o nada" en la carrera del domingo.

"Llevábamos esperando mucho tiempo luchar por una 'pole position', y tener un problema la primera vez que llegar es un poco frustrante. De tener problemas, los quieres tener cuando estás undécimo o duodécimo, cuando no luchas por nada importante. Es lo que hay y a ver qué se puede hacer mañana", señaló en declaraciones a DAZN.

El asturiano se fue contra las protecciones en la curva 11 de Albert Park cuando había marcado el segundo mejor sector de la sesión. "Por un problema hidráulico no tenía el cambio de marchas, y tampoco la dirección asistida. Se apagó todo en esa curva", aseguró.

"Es una pena, porque creo que venía una décima mejor que la pole, tenía dos juegos de neumáticos que salvamos también en la Q1 y en la Q2... Podríamos haber luchado por la pole. Estábamos haciendo el mejor fin de semana en muchos años. La verdad es que tener otro problema en mi coche es bastante frustrante, pero a ver si lo acabamos", prosiguió.

El bicampeón del mundo saldrá décimo, siempre que no tenga que cambiar alguna unidad de potencia que le obligue a cumplir penalización. "Tenemos que ver si hay que cambiar alguna cosa en el coche que nos haga tener alguna penalización, pero ahora mismo me da igual. Quería luchar por la pole y estar en el podio mañana. Si cogemos algún punto, bien, y si no lo cogemos, bien también. Prefiero todo o nada, y de momento la mala suerte nos está frenando del todo", concluyó.