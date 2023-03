La World Athletics pone aún más difícil competir a Caster Semenya

Malas noticias para la doble campeona olímpica de 800 metros, la sudafricana, Caster Semenya. La nueva directriz de la World Athletics que no deja competir a las atletas transgénero en pruebas femeninas de caracter internacional, también lleva consigo un endurecimiento de la normativa que afecta a las atletas con diferencias en el desarrollo sexual (DSD), o también conocido como hiperandrogenismo.

La nueva norma que aplicará el organismo que dirige Sebastian Coe obligará a las atletas a reducirde 5 a 2,5 nanomoles por litro la cantidad de testosterona en sangre durante un mínimo de 24 meses antes de competir. Desde abril de 2018, la directriz obligaba a mantener la tasa de testosterona bajo los 5 nanomoles por litro durante seis meses para poder competir en las distancias entre 400 metros y la milla. La medida que antes solo afectaba a las atletas que competian en dichas pruebas, ahora es mas tajante aún, no podrán competir en ninguna.

The World Athletics Council has made a number of important decisions regarding the future participation of the Russian and Belarusian Member Federations in athletics, and the eligibility regulations for athletes who are transgender or who have Differences of Sexual Development.