Vela.- El líder 11th Hour Racing Team suspende su lucha en The Ocean Race por un accidente

El GUYOT environnement - Team Europe colisiona con el 11th Hour Racing Team tras la salida de la etapa 7

El líder de The Ocean Race, el 11th Hour Racing Team, se ha visto obligado a suspender la competición aproximadamente 15 minutos después de la salida de la última etapa este jueves, después de sufrir grandes daños cuando fueron golpeados por GUYOT environnement - Team Europe sin lamentar heridos.

La colisión, que causó daños a ambos barcos obligados a regresar al puerto de La Haya, podría ser una infracción de las reglas por parte del GUYOT del patrón Benjamin Dutreux, que aparentemente no vio el barco del 11th Hour Racing Team hasta que fue tarde.

"Su barco apareció frente a mí y ya era demasiado tarde", admitió Dutreux en el pantalán. "Fue imposible evitar el contacto (después de verlos). Asumo toda la responsabilidad. Es culpa nuestra, seguro", añadió.

Por su parte, el patrón del 11th Hour Racing Team, Charlie Enright, dijo que trató de evitar un accidente, pero una vez que se dio cuenta de que el GUYOT no cambiaba de rumbo, ya era tarde. "Obviamente, esta es una situación extremadamente desafortunada", destacó al regresar al pantalán.

"Viramos en el layline de la cuarta baliza, de forma limpia y despejada; no quiero especular, pero parece que el otro barco no nos vio. Éramos el barco con derecho de paso. El impacto fue contundente, tenemos mucha suerte de que todos estén bien. Los accidentes ocurren y sé que es obvio que no querrían terminar con nuestra regata, al igual que nosotros no querríamos terminar la suya. Tenemos que ver qué sucede. Cueste lo que cueste, lo resolveremos", añadió.

Sobre las las 20:30 hora local en La Haya, el GUYOT Environnement - Team Europe anunció que se retiraba de la etapa y ofreció toda su ayuda al 11th Hour Racing Team. "Lamento mucho esto", dijo Dutreux. "Espero que puedan volver y ganen esta regata... Intentaremos ayudarles en todo lo que podamos", afirmó.