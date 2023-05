Vela.- La española Blanca Alabau bate su propio récord mundial de velocidad con foil en mar abierto

La windsurfista española Blanca Alabau ha batido el récord de velocidad con foil en mar abierto alcanzando una velocidad sostenida de 31,06 nudos (57,5 km/h), durante la celebración del Prince of Speed, etapa del World Speed Tour 2023, en la localidad francesa de La Palme, dónde ya había conseguido el récord anterior en septiembre de 2022.

Según informaron desde el departamento de prensa de la andaluza, Alabau intentó superar su propio récord esta primavera en aguas de Tarifa y después en El Puerto de Santa María, pero tras varios intentos, finalmente no se dieron las condiciones de viento y mar para ello y tuvo que hacerlo en La Palme, durante la celebración del Mundial de la especialidad en el que la suiza Heidi Ulrich, se llevó el oro, la alemana Melek Toraman, la plata, y la española, el bronce.

"Ha sido el segundo año consecutivo que intentaba este récord y lo he conseguido. Además he estado entrenando con la windsurfista que tiene el récord mundial absoluto, conseguido en Namibia, Heidi Ulrich, y sin duda he aprendido mucho", valoró Alabau tras conseguir la plusmarca.

Precisamente en Namibia, dónde se situa el canal artificial diseñado para conseguir récords de velocidad, es dónde está la mira de la sevillana, aunque en este 2023 no podrá intentarlo por "problemas logísticos", espera hacerlo en un futuro. "Mi objetivo es batir el récord mundial de velocidad en el canal que es de 46.3 nudos", comentó.