Tenis.- Kerber: "Estoy suficientemente preparada para darme la mejor oportunidad de volver al nivel donde lo dejé"

SUTTUGART (ALEMANIA), 22 (dpa/EP)

La tenista alemana Angelique Kerber afronta ilusionada y "algo nerviosa" su inminente regreso a las pistas, tras una ausencia de cerca de año y medio por el nacimiento de su primera hija, aunque se "lo suficientemente preparada".

"Por supuesto que me ilusiona muchísimo, aunque está claro que también estoy algo nerviosa porque no puedo saber en qué punto me encuentro, cómo será todo", explicó Kerber, de 35 años y tres veces ganadora de 'Grand Slam', a la agencia 'dpa'.

La exnúmero uno del mundo reiteró que su vuelta a la competición será "el mayor reto" de su carrera como deportista y reconoció preguntarse ella misma cuál es su estado de forma. "Estoy lo suficientemente preparada y en forma para darme la mejor oportunidad de volver al nivel que en el que lo dejé, pero hace muchísimo tiempo que no juego ningún partido", reflexionó.

"Ese será el factor más decisivo y el más difícil de evaluar. Por eso tengo que admitir abiertamente que primero tengo que averiguar dónde estoy realmente", añadió Kerber, que tiene previsto reaparecer en la United Cup, que se celebrará en Australia a finales de año.

La alemana formará parte del equipo de su país estará en esta competición mixta y en la que debutará el 30 de diciembre en Sidney a Italia, en la que también participa su compatriota Alexander Zverev. "Sin duda será un poco más agotador con Liana, también por el vuelo de larga distancia y el cambio horario, pero intentaré tomármelo con calma", expresó respecto a ese primer torneo donde viajará con su hija Liana.

Angelique Kerber confirmó igualmente su participación en el torneo de Adelaida a principios de enero, al que seguirá el primer Grand Slam del año, el Abierto de Australia, que comienza el 14 de enero en Melbourne.