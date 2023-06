Simone Biles regresará a competir en agosto por primera vez desde los Juegos de Tokio

Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos, regresará a competir en agosto en el 'US Classic', en las afueras de Chicago (EE.UU.), por primera vez desde los Juegos de Tokio, informó este miércoles la Federación de Gimnasia estadounidense.



Biles, de 26 años, conquistó cinco medallas en los Juegos Olímpicos de Río 2016, cuatro oros y un bronce, y dos en los Juegos de Tokio, una plata y un bronce. En esos Juegos, se retiró de la final por equipos por un episodio de desconexión entre mente y cuerpo, lo que se conoce en el lenguaje gimnástico como 'twisties'.



Dos años después, la campeona estadounidense regresará a competir en un evento fijado el 4 y 5 de agosto en la NOW Arena de Hoffman Estates, en las afueras de Chicago.





El 'US Classic' reúne a la elite de las gimnastas estadounidenses y sirve como evento clasificatorio para los Campeonatos de Gimnasia de Estados Unidos, previstos del 24 al 27 de agosto en San José (California). Entre las glorias ganadoras del 'US Classic' figuran medallas olímpicas como Biles, Amanda Borden, Dominique Dawes, Gabby Douglas o Laurie Hernandez, entre otras.



Este año, Biles será la gran protagonista del US Classic en una lista de participantes que también incluye ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee (2020) y Jade Carey (2020). En total, habrá once campeonas olímpicas y mundiales en el evento de Hoffman Estates.



Biles no compite desde los Juegos de Tokio y en los últimos dos años se ha enfocado en su bienestar mental, además de convertirse en una referente en la defensa de los derechos de los deportistas. Después de sufrir unos 'twisties' en el ejercicio de salto de Tokio 2020 y de perderse en los días sucesivos las finales individual, de suelo, salto y asimétricas, Biles participó en la de barra con un ejercicio modificado con el que ganó la medalla de bronce.



El pasado 24 de abril, Biles informó de su matrimonio con Jonathan Owens, jugador del equipo de fútbol americano Houston Texans, tres años después de conocerse. Biles y Owens colgaron durante ese fin de semana en sus cuentas de medios sociales imágenes de la ceremonia, celebrada en un juzgado pocos meses después de que la pareja anunciase su compromiso.